Ev değil cephanelik

Konutu terk etmeme şartıyla tahliye edilen Cüneyt U.’nun evinde iki adet av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Domates bahçesinden ise iki tabanca ve 12 adet mermi çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül akşamı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı. Kurşunların geldiğiyerin bir baraka olduğunu tespiteden polis, sonrasında buradan ayrılanaracı kullanan Oğuzhan G.'yi evindegözaltına aldı. Oğuzhan G.'nin barakadan Cüneyt U. ile ayrıldığını söylemesi üzerine Cüneyt U. da RivaMeydan'da yakalandı.
"BİR TALİHSİZLİKTİ, SIİLAHI ORADAKI SAZLIĞA ATTIM"
Cüneyt U.'nun emniyetteki ifadesinde, "Alkolün etkisiyle havaya ateşettim. Kesinlikle federasyon binasınıhedef almadım. Bir talihsizlikti. Pişmanım.Silahı da oradaki sazlığa attım" dediği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt U.'nun yaşadığı eve giderek arama yaptı. Aramalarda evin içinde iki adet av tüfeğive fişekler ele geçirildi. Evin dışında bulunan domates bahçesini de arayan ekipler, burada siyah bir beze sarılmışhalde iki adet 9 mm tabanca ve 12 adetmermi buldu. Bunlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi.
SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, H.Ç ise serbest bırakıldı. Mahkemede Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ ARAMIŞLAR!
Oğuzhan G.'nin, TFF binasında temizlikçi olarak çalışan İ.A.'yı arayıp, "Bizim taraftan Cüneyt abi ile ateş ettik. Kurşunlar binaya isabet etmiş. Orayı gören kamera var mı?" diye sorduğu bildirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan İ.A. da serbest bırakıldı.