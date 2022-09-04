Ev değil cephanelik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül akşamı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.Oğuzhan G.'nin barakadan Cüneyt U. ile ayrıldığını söylemesi üzerineyakalandı.Cüneyt U.'nun emniyetteki ifadesinde,dediği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt U.'nun yaşadığı eve giderek arama yaptı.Evin dışında bulunan domates bahçesini de arayan ekipler, buradabuldu. Bunlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi.Gözaltına alınan Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, H.Ç ise serbest bırakıldı. Mahkemede Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.Oğuzhan G.'nin, TFF binasında temizlikçi olarak çalışan İ.A.'yı arayıp, "Bizim taraftan Cüneyt abi ile ateş ettik. Kurşunlar binaya isabet etmiş. Orayı gören kamera var mı?" diye sorduğu bildirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan İ.A. da serbest bırakıldı.