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Giriş Tarihi: 5.9.2022

‘Siyah çarşafla bir şey verdi, bahçeye attım’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Siyah çarşafla bir şey verdi, bahçeye attım’

TFF’ye yönelik silahlı saldırıda yakalanan şüpheliler yaşananları detaylı olarak anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkez binasına yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelilerin detaylı ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden H.Ç. ve Oğuzhan G. savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken Cüneyt U.'ya ev hapsi verildi. Cüneyt U., ifadesinde olay günü Oğuzhan G. ile alkol alarak Riva'daki "Yüzen Ev" diye tabir edilen yere gittiklerini, daha sonra Oğuzhan G'nin yanından ayrıldığını söyledi. Cüneyt U.; "Tek başıma olduğum sırada alkolün de etkisiyle üzerimdeki ruhsatsız tabancamla hedef gözetmeksizin havaya doğru yaklaşık 10 el ateş açtım. Herhangi bir kastım yoktu. Yarım saat sonra Oğuzhan geldi ve eve geçtik. Kullandığım tabanca ile evde bulunan diğer tabancayı saklaması için Oğuzhan G.'ye verdim" dedi. Oğuzhan G. ise, "Evde Cüneyt U. bana, 'Ben bugün bir eşeklik yaptım. Bunu al, bir yere koy. Senden istediğimde bana getirirsin' dedi. Verdiği siyah çarşafı, içine bakmadan bahçeye attım" ifadesini kullandı.

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‘Siyah çarşafla bir şey verdi, bahçeye attım’
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