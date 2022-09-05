‘Siyah çarşafla bir şey verdi, bahçeye attım’

TFF’ye yönelik silahlı saldırıda yakalanan şüpheliler yaşananları detaylı olarak anlattı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkez binasına yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelilerin detaylı ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden H.Ç. ve OğuzhanG. savcılıkta verdikleri ifadeninardından serbest bırakılırkenCüneyt U.'ya ev hapsi verildi. Cüneyt U., ifadesinde olay günü Oğuzhan G. ile alkol alarak Riva'daki "Yüzen Ev" diye tabir edilen yere gittiklerini, daha sonra Oğuzhan G'nin yanından ayrıldığını söyledi. Cüneyt U.; "Tek başıma olduğum sıradaalkolün de etkisiyle üzerimdekiruhsatsız tabancamlahedef gözetmeksizin havayadoğru yaklaşık 10 el ateş açtım.Herhangi bir kastım yoktu.Yarım saat sonra Oğuzhan geldive eve geçtik. Kullandığım tabancaile evde bulunan diğer tabancayısaklaması için OğuzhanG.'ye verdim" dedi. Oğuzhan G. ise, "Evde Cüneyt U. bana, 'Benbugün bir eşeklik yaptım. Bunual, bir yere koy. Senden istediğimdebana getirirsin' dedi.Verdiği siyah çarşafı, içine bakmadanbahçeye attım" ifadesini kullandı.