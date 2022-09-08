Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına Macaristan'da galibiyet peşinde! Ferencvaros - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 8.9.2022 20:39 Son Güncelleme: 8.9.2022 20:43

Son dakika: Fırtına Macaristan'da galibiyet peşinde! Ferencvaros - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına Macaristan’da galibiyet peşinde! Ferencvaros - Trabzonspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.

Son dakika haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

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Son dakika: Fırtına Macaristan'da galibiyet peşinde! Ferencvaros - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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