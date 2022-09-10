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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Alanyaspor kılıdı kırdı

Alanyaspor kılıdı kırdı
Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edip 4 maçlık (2B/2M) kazanamama serisini bitirdi. Mücadelenin ilk yarısında Akdeniz ekibinin kalecisi Runarsson, Ariyibi'nin karşı karşıya şutunu ayağıyla kurtardı. 27'de yine savunma arkasına sarkan Ariyibi, benzer pozisyonda çerçeveyi bulamadı. İlk yarı 0-0 biterken 61'de oyuna giren Alanya'nın yeni transferi Ahmed Hassan, 65'te kafayla fileleri havalandırdı. 69'da Yasin Güreler, Tolga Ciğerci'nin şık pasına müthiş bir tek vuruş yaparak skoru eşitledi. 87'de sahneye çıkan Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro'nun arka direğe ortasında topa gelişine vurup turuncu-yeşillilere galibiyeti getirdi. Ankaragücü üst üste 4. yenilgisini yaşadı.

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Alanyaspor kılıdı kırdı
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