Alanyaspor kılıdı kırdı

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edip 4 maçlık (2B/2M)kazanamama serisini bitirdi. Mücadelenin ilk yarısında Akdeniz ekibinin kalecisi Runarsson, Ariyibi'nin karşı karşıya şutunu ayağıyla kurtardı. 27'de yine savunma arkasına sarkan Ariyibi, benzer pozisyonda çerçeveyi bulamadı. İlk yarı 0-0 biterken 61'de oyuna girenAlanya'nın yeni transferi AhmedHassan, 65'te kafayla fileleri havalandırdı. 69'da Yasin Güreler, Tolga Ciğerci'nin şık pasına müthiş bir tek vuruş yaparak skoru eşitledi. 87'de sahneye çıkan Efkan Bekiroğlu,Cavaleiro'nun arka direğe ortasındatopa gelişine vurup turuncu-yeşillilere galibiyeti getirdi. Ankaragücüüst üste 4. yenilgisini yaşadı.