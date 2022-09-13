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Giriş Tarihi: 13.9.2022 13:50

Gaziantep FK, son dakika gollerine engel olamıyor

AA
Gaziantep FK, son dakika gollerine engel olamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, geride kalan iki haftada son dakika gollerine engel olamayarak puan kayıplarını artırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

Kırmızı-siyahlılar, 5. hafta deplasmanda Galatasaray'a karşı 27. dakikada Sagal'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 36. dakikada Gomis'in ve 90+1. dakikada da Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle maçtan puansız ayrılıp, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Gaziantep FK, ligin 6. haftasında önceki gün Yeni Hatay Stadyumu'nda konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a karşı 59 dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu skoru 31 dakika koruyan Gaziantep ekibi, 90. dakikada Mrsic'in penaltıdan attığı golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve hanesine 1 puan yazdırabildi.

Kırmızı-siyahlı ekip böylelikle son iki haftada oynadığı maçlarda 5 puan kaybederken, son dakikalarda yenilen goller alınan sonuçta etkili oldu.

Güneydoğu temsilcisi, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan 6. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK, ligin 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

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Gaziantep FK, son dakika gollerine engel olamıyor
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