Emre Belözoğlu: “Çok şükür her şey iyi gidiyor”

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir rakibe karşı oynadıklarını ifade ederek, "Çok zor, taktik anlamında zor bir maç oynadık. İki gün önce de çok önemli bir Beşiktaş maçı, sonrası böylesine 3-0'lık galibiyetin gelmesi, hem ülkem hem takımım adına bizleri çok mutlu etti. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gruptaki en önemli takımı bugün yendik. Oyun anlamında ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz kadar fark vardı. Pozisyon vermedik, iyi defans yaptık. İkinci yarı oyun hamlelerimiz ve maça çıkmadan arkadaşlarla konuştuğumda daha hareketli oynamamız gerektiğini söyledik. Onlar da bunu yaptılar ve ikinci yarı net bir şekilde oyun hakimi bizdik. Çok mutluyum" dedi.



"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"



Çok iyi bir kadrosu olduğunu söyleyen Belözoğlu, "24 tane birbirine eş değer oyuncumuz var. Baktığınızda sezona çok iyi başladık. Sezon başı kampımız vardı. Geçen sene takıma dahil olduğumuzda kısa sürede iyi işler yaptık. Ben bütün oyuncularımızın geliştiğini görüyorum. Oyuna sadık bir şekilde davrandıklarını görüyorum. Genç bir teknik adam olmama rağmen karşıya kendi oyunumu aktarabiliyorum. Bence biz bunu başardık. Elimizdeki oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdi. Elimdeki malzemenin gücünün farkındayım. Oyuncularım o pozisyonun görevinin farkına varmış durumda. Bütün arkadaşlarımın isteği arzusu, oynamayanın dışarıda vermiş, oynayanın içeride vermiş olduğu enerji var. Çok şükür her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu.

"OYUNA BAŞLANGICIMIZ BANA BU MAÇI KAZANACAĞIMIZI HİSSETTİRDİ"

Oyunun başında topa hakim bir oyun sergilemek istediklerini söyleyen genç teknik adam, "Onlar da bize göre ön alan baskısını çok daha doğru yaptılar. Biz, biraz daha geç hareket ettik ve ciddi organizasyon olan bir takım vardı karşımızda. Saha içerisinde bir anda 7-8 opsiyona geçtiler. Ne zaman üçüncü bölgeyi daha sert savunarak, ikinci bölgeyi rakibe taşımadığımızda farkımızı ortaya koyduk. İlk yarıda da planı anlatmaya çalıştım. İki günde bir maç oynuyoruz ve sadece tek antrenmanla anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok teoride çalışıyoruz. İkinci yarıdaki değişiklikler, oyuna başlangıcımız bana bu maçı kazanacağımızı hissettirdi. Serdar Gürler çok iyi niyetli bir oyuncu. O da başak burcu benim gibi duygusal. Çok sağlıklı başarılı uzun bir ömür diliyorum. Bizle beraber olmasından dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BİZ YİNE AYNI DİSİPLİN VE CESARETLE ÇIKACAĞIZ"

Oynadıkları rakiplerin her zaman iyi olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Bazen ne yazık ki iş skorla bağdaştırdığında kolay gözükmüyor. Hearts maçının 1-0'dan sonra 4-0'a ulaşması 65'ten sonra oldu. Bu seviyede oynanan her rakip önemli. Riga takımı yenilmedi. Bizi zorlu maçlar bekliyor. Bizim için başlangıç çok iyi oldu. Fiorentina çok iyi bir takım. Diğer rakiplerimiz de dikkat edilmesi gereken takımlar. Biz yine aynı disiplin ve cesaretle çıkacağız. Gruptaki birincilik hedefimizi devam ettirmek istiyoruz ve daha 4 tane maçımız var. Hiçbir maçı küçümsememeliyiz" dedi.

"OYUNUMUZU HER DAİM GELİŞTİRECEK ZAMANIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sezon başı itibarıyla iyi çalıştıklarını ifade eden Belözoğlu, "Her maçı kazanabilecek formasyonu arkadaşlara öğretmeye çalıştık hep beraber. Bu sürecin kazanarak devam edilmesi, gol yemeden devam edilmesi ön görülen durumlar değildi. Çok iyi oynarken kaybetmekte var. Gol de yiyeceğiz. Bunlar hayatın gerçekleri. Ben her maçı kazanmak için oynamaya, arkadaşları çakıştırmaya gayret ediyorum ve onlar da inanıyor. Yenilmesi kolay bir takım değiliz. Ama bu demek değil ki yenilmeyeceğiz. Oyunu her daim geliştirebilecek zamanımız olduğunu düşünüyorum. Çok iyi seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Kendisini en güçlü hissettiğiniz zamanlar aslında en güçsüz zamanınızdır. Futbol çok ciddi bir oyundur. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir iş çıkartıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.