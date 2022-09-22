Zanetti’den Fenerbahçe, Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu sözleri

Dünyanın önde gelen takımlarından mavi-siyahlıların Türkiye akademisi tarafından 19-20 Eylül'de düzenlenen etkinlikler için Mersin'de bulunan Inter İkinci Başkanı Zanetti, soruları yanıtladı.

- Inter Akademi Türkiye'nin hem tanıtım programına katıldınız hem de antrenmanına eşlik ederek sporcularla tanıştınız. Akademinin Türkiye'deki yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Javier Zanetti: Bu kentin misafirperverliği başta olmak üzere burada olmaktan çok memnunum. Bizim için Inter Akademi'nin bu ülkede faaliyet göstermesi çok önemli çünkü özellikle değerlerimizi ve çalışma prensiplerimizi buraya taşımak istiyoruz. Buradaki ortaklarımıza da bu buluşmayı gerçekleştirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.

- Türk futbolunun geleceği açısından neler söylersiniz?

Javier Zanetti: Türk futbolunun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok büyük teknik direktörler ve büyük futbolcular var. Avrupa'daki turnuvalarda her zaman başaktör olmayı başarıyorlar.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Organizasyon finalinin İstanbul'da yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Javier Zanetti: İstanbul büyük bir şehir. Tüm dünyada izlenecek Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin bu büyük etkinliği organize etmeye hazır olduğundan eminim.