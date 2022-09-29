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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:08

Galatasaray'da Yusuf Demir, Juan Mata'ya emanet

Galatasaray’da Yusuf Demir, Juan Mata’ya emanet

Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i yıldız futbolcusu Juan Mata hazırlayacak.

Sezon öncesinde Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata gibi tecrübeli yıldız futbolcuları kadrosuna dahil eden Galatasaray, geleceğe yatırım olarak Mathias Ross ve Yusuf Demir'i transfer etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'i hem tecrübe kazanması hem de oyunu daha iyi okuması için Juan Mata'ya teslim edecek. Futbol hayatının yarısını İngiltere Premier Lig'de geçiren Mata'nın deneyimlerini Demir'le mümkün olduğunca paylaşmasını isteyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu böylece genç isimden gelecekte büyük bir yıldız yaratmak istiyor. Cimbom'da Buruk, bu modelle Emre - Hagi hikayesini yeniden yaşatmak istiyor. (Milliyet)

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Galatasaray'da Yusuf Demir, Juan Mata'ya emanet
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