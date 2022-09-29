Galatasaray’da Yusuf Demir, Juan Mata’ya emanet

Sezon öncesinde Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata gibi tecrübeli yıldız futbolcuları kadrosuna dahil eden Galatasaray, geleceğe yatırım olarak Mathias Ross ve Yusuf Demir'i transfer etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'i hem tecrübe kazanması hem de oyunu daha iyi okuması için Juan Mata'ya teslim edecek. Futbol hayatının yarısını İngiltere Premier Lig'de geçiren Mata'nın deneyimlerini Demir'le mümkün olduğunca paylaşmasını isteyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu böylece genç isimden gelecekte büyük bir yıldız yaratmak istiyor. Cimbom'da Buruk, bu modelle Emre - Hagi hikayesini yeniden yaşatmak istiyor. (Milliyet)