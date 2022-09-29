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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Spor turu

Spor turu
'Ben olsam yabancı sayısını 6 yaparım'
HOLLANDA kulüplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, HTalks yayınında konuştu. EURO 2016'daki prim olayından da bahseden 37 yaşındaki forvet, "Prim 500 bin Euro'ydu. Arda (Turan) otobüste 'Bana hediye alırsın artık' dedi. Selçuk da (İnan) 'Ona prim yatmadı' dedi. Arda da kaptan ve çok sinirlendi. Ondan sonra olaylar başladı" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki 8+3 yabancı kuralıyla ilgili ise "Ben olsam yabancıyı 6 tane yaparım" şeklinde görüş bildirdi.

En iyilerde 4 tanıdık!
THE Guardian gazetesi, futbol dünyasının en iyi 60 wonderkid'ini derledi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'in yanı sıra Bayern Münih alt yapısında yetişip, Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız da listede... Listedeki bir başka Türk asıllı futbolcu ise Danimarka'da doğup büyüyen Zidan Sertdemir... Arda Güler ile birlikte Süper Lig'den listede kendine yer bulan diğer oyuncu ise Galatasaray alt yapısından A takıma çıkan Beknaz Almazbekov.

Ljajic, Karagümrük'te
2019-20 sezonunda büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Adem Ljajic'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi, 30 yaşındaki on numarayla anlaştığını açıkladı. Ljajic'le devre arasından başlamak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon hiçbir maçta forma giymemişti.

'İsmail Kartal bizden 2 milyon Euro istedi'
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu'nu getirmeden önce Aykut Kocaman ile görüştüğünü söyleyen başkan Yıldırım, "Aykut hoca bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve İsmail Kartal'ı önerdi. Kartal'a teklifimizi ilettik, sonra film koptu. Bizden 2 milyon Euro gibi bir para istedi!" dedi.

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