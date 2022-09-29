HOLLANDA kulüplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, HTalks yayınında konuştu. EURO 2016'daki prim olayından da bahseden 37 yaşındaki forvet, "Prim 500 bin Euro'ydu. Arda (Turan) otobüstededi. Selçuk da (İnan) 'Ona prim yatmadı' dedi. Arda da kaptan ve çok sinirlendi. Ondan sonra olaylar başladı" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki 8+3 yabancı kuralıyla ilgili iseşeklinde görüş bildirdi.THE Guardian gazetesi, futbol dünyasının en iyi 60 wonderkid'ini derledi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı'in yanı sıra Bayern Münih alt yapısında yetişip, Juventus'a transfer olanda listede... Listedeki bir başka Türk asıllı futbolcu ise Danimarka'da doğup büyüyen... Arda Güler ile birlikte Süper Lig'den listede kendine yer bulan diğer oyuncu ise Galatasaray alt yapısından A takıma çıkan2019-20 sezonunda büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Adem Ljajic'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi, 30 yaşındaki on numarayla anlaştığını açıkladı. Ljajic'le devre arasından başlamak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon hiçbir maçta forma giymemişti.SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu'nu getirmeden önce Aykut Kocaman ile görüştüğünü söyleyen başkan Yıldırım,Kartal'a teklifimizi ilettik, sonra film koptu. Bizden 2 milyon Euro gibi bir para istedi!" dedi.