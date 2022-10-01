Fenerbahçe’de kilit isim Serdar Aziz

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş'a karşı oynayacağı Türkiye'deki ilk derbisini kaybetmek istemiyor. Milli takımdan dönen oyuncuların ardından ilk 11'ini kusursuz bir şekilde hazırlamaya çalışan Portekizli hocanın kilit ismi Serdar Aziz...
Sakatlığı biten ve görev bekleyen tecrübeli oyuncunun durumu bugün yapılacak son idmanda netlik kazanacak. Jesus, tecrübeli stoperin sakatlık sonrası derbideki yüksek tempoyu kaldıramamasından endişeli. Serdar oynarsa 3'lü savunma ile sahaya çıkacak Jesus, aksi halde 4'lü savunmayı tercih edecek.
N'KOUDOU YOK, FERDİ RAHAT
Bu arada derbi öncesi Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlanması, Jorge Jesus'un elini rahatlattı. Jesus, bu oyuncuyu durdurmak için Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi Samuel'i sağ bekte düşünüyordu. Fransız futbolcunun sakatlığından sonra Ferdi'nin forması garanti hale geldi.