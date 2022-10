Dünyayı sallıyor!

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, Premier Lig'i hem de dünyayı sallamaya devam ediyor. 7 maçta 11 golle Mick Quinn'in en iyi başlangıç rekorunu kıran Haaland, 8. maçında, yani Manchester derbisinde de bir rekora imza attı. City'nin Manchester United'ı 6-3 yendiği maçta 3 gol atan Norveçli golcü Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından üst üste 3. maçında hat-trick yaptı. Haaland böylece ligde en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu rekorunu ele geçirdi.İngiliz basını, 6-3'lük tarihi derbiye geniş yer ayırırken, en çok konuşulan ve beğenilen ise Mirror gazetesi oldu. Ünlü bir dizinin isminden esinlenerek maç için Six And The City (Altı ve Şehir) başlığını atan Mirror'ın tercihi sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı...Devler Ligi'nde 3 ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek isim.İlk 20 maçında 25 gol attı, 16 gollü Van Nistelrooy ile Soldado'yu geçti.25 gol barajına en genç yaşta ulaşıp, Mbappe'nin rekorunu kırdı.Turnuvada 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu.100 gol barajına sadece 146 maçta ulaştı. Oysa aynı sayıyı Neymar 173, Mbappe 180, Messi ise ancak 210 maçta bulabildi.Bir futbolsever mükemmel bir santrforu hayal ettiğinde aradığı tüm değerler Haaland'da bir araya gelmiş. Modern futbolun gladyatörü gibi duruyor sahada. Bilgisayar oyununda böyle bir futbolcu karşınıza çıktığında oyunun bug'ı derdiniz. Elbette gerçek hayatta sadece yetenek, babadan miras DNA ve fizik yeterli olmuyor. Bir futbolcunun oğlu olunca onun çocuk yaşlardan itibaren çok değerli bir proje gibi yetiştirildiği ortada. Hamurunu memleketinde yoğurdular, Salzburg'da mayaladılar, Dortmund'da fırına verdiler. Buyurun size Manchester City'de ''pişmiş Haaland.''