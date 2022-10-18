Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü'ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 18.10.2022 14:18

Orkun Kökçü'ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası

Orkun Kökçü’ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası

Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye transferde Almanya ve Fransa'dan talip çıktı.

Futbol kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda ve Fransız medyası, 21 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund ve Lyon'un talip olduğunu öne sürdü.

Haberlerde, milli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok kulübün yakından ilgi gösterdiği ve Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un da yakın ilgi gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan Lyon Kulübü'nün temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması geldi! En kapsamlı müdahaleyi yapacağız!
Son dakika | ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'de taraf tutmuyoruz
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi! Oran yükseltildi: 2023'te de devam edecek
Torba yasada neler var? 2022 Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu Torba yasa kapsamında mı, kredi kartı borçları silinecek mi, maddeleri nelerdir?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Sosyetenin konuştuğu düğündeki ilginç detay! Düğün fotoğrafçısı out, yeni moda düğün ressamı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Orkun Kökçü'ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA