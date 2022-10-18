Orkun Kökçü’ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası

Futbol kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda ve Fransız medyası, 21 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund ve Lyon'un talip olduğunu öne sürdü.
Haberlerde, milli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok kulübün yakından ilgi gösterdiği ve Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un da yakın ilgi gösterdiği ifade edildi.
Öte yandan Lyon Kulübü'nün temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.