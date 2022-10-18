Orkun Kökçü’ye Borussia Dortmund ve Lyon kancası

Futbol kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda ve Fransız medyası, 21 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund ve Lyon'un talip olduğunu öne sürdü.