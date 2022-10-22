Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler! "2 senedir rekorlar kırılıyor"

"30 HAFTADIR İÇERİDE YENİLMİYORUZ"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında alınan galibiyeti ve karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Kadir Özcan'ın 9'uncu ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Avcı, "30 haftadır içeride yenilmiyormuşuz. 2 senedir çok önemli rekorlar kırılıyor. Bunları takip etmiyorum ama bir gün hepsini bir araya toplayacağım. Maç kazanmak istiyorum. Rakibimiz ligin en deneyimli takımı, en tecrübeli hocası ve en fazla direkt oyunu oynayan, kenar orta yapan, top rakipteyken adam adama giden, en fazla faul yapan ve bunu iyi kullanan bir takım ve son 3 maçtır da kazanarak çıkış yapan bir takım. Bizim açımızdan bunu hem analiz hem pratikte çalıştık ve son derece iyi bildirimler aldık" dedi.

"İYİ YOLDA İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ"

Maçın ilk dakikalarında bu sezon ligin en iyi oyununu oynadıklarını belirten Avcı, "Bugün 18'inci maçımızı oynadık. Ligdeki en iyi 15-20 dakikamızla oyuna başladık. Oyunun ilk dakikaları çok büyük keyif aldım. Rakibimiz bize temas edemedi, istediğimiz opsiyonları çok iyi kullanıyoruz, orada golü de bulduk ve 1-0 öne geçtik. Rakibin de bu süreden sonra kaybedecek bir şeyi olmayıp biraz daha tepkili geldi. Bazen oyun istediğin gibi devam etmeyebilir. Oyun 20 dakika çok iyi gitmişti. Sonrasında aynı oyunu daha hızlandırmamız gereken yerde basit kayıplar yaptık. İlk yarı itibariyle bir Uğurcan'ın kurtardığı, bir de direkten dönen top var. İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi oyuna çok iyi başladık ama zor bir rakibe karşı oyunu koparmak istedik. Rakibe ikinci yarı itibariyle bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu, oyunun bütününde iyi mücadele ettiler. Kamuoyu ve taraftarlarımız bu 3 puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu anlayacaklar. Her yerde yarışıyoruz bugün ligin en tepelerindeyiz. İyi yolda iyi şekilde gidiyoruz" diye konuştu.