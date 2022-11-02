Beşiktaş’ın malzemecisi Erdal Erdem’den anlamlı hareket

Daha önce sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan Erdem, geçtiğimiz sene de Siirt Kadın Sığınma Evi için harekete geçmişti. Erdal Erdem bu kez de 'Çocuklar üşümesin' diyerek 1 mont 1 bot kampanyası gerçekleştirdi. Siirt'teki çocuklar için kampanya gerçekleştiren Erdem, çocukların kışlık ihtiyaçlarının giderilmesi için çabalıyor.