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Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:25

Beşiktaş'ın malzemecisi Erdal Erdem'den anlamlı hareket

İHA
Beşiktaş’ın malzemecisi Erdal Erdem’den anlamlı hareket

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Erdem, 1 mont 1 bot kampanyasıyla çocuklara destek olacak.

Dünyanın dört bir yanında maraton koşan, Türkiye'de ise sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmek için koşular gerçekleştiren Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bu kez çocuklar için harekete geçti.

Daha önce sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan Erdem, geçtiğimiz sene de Siirt Kadın Sığınma Evi için harekete geçmişti. Erdal Erdem bu kez de 'Çocuklar üşümesin' diyerek 1 mont 1 bot kampanyası gerçekleştirdi. Siirt'teki çocuklar için kampanya gerçekleştiren Erdem, çocukların kışlık ihtiyaçlarının giderilmesi için çabalıyor.

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Beşiktaş'ın malzemecisi Erdal Erdem'den anlamlı hareket
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