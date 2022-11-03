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Giriş Tarihi: 3.11.2022 22:01

Emre Belözoğlu'ndan son 16 yorumu: "Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum"

AA
Emre Belözoğlu’ndan son 16 yorumu: Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında ağırladığı İskoçya ekibi Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bütün futbolcu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında bu sezonki 12. maçımızı oynadık. Çok değerli işler yaptılar." dedi.

Böyle bir oyuncu grubunun teknik direktörlüğünü yapmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Beraber gelişiyoruz ve öğreniyoruz. Ülkemize de puan ve oyun anlamında katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. İnşallah bu yolun devamında çeyrek finaller, finaller yaşarız. İlk hedefimizi başardık. Hedefimiz son 16'ydı. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu da düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun, her takımla başa baş oynayabilecek bir oyuncu gurubumuz var. İnşallah ülkemize puanlar kazandırmayı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Teknik adamlıktaki ilk yıllarında böyle bir başarı elde ettiği için mutlu olduğunun altını çizen Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbolculuğumda da böyleydi. Kazanmayı hep sevdim. Kaybetmeyi sevmediğimi herkes bilir. Teknik adamlıkta da böyle bir kariyerim olsun istiyorum. Bu bir ekip işi. Oyuncularla beraber kazanılacak maçlar ve kupalar var. Hiçbir teknik adam tek başına bir şey başaramaz. İşin yüzde 20-30'u sizde bitiyor. Geri kalan yüzde 70-80'lik kısmı oyuncularda. Böyle bir oyuncu grubuyla başlamak benim için de çok büyük bir artı oldu. Bir seneyi geçti, onlar beni, ben onları tanıdım. Beraber çalışmak çok keyifli. Hep beraber başardık. Başarıda en büyük pay sahibi futbolcu arkadaşlarım."

"Başarının bir sınırı yok. Tabii ki hedefler şampiyonluklar, kupalardır." değerlendirmesinde bulunan genç teknik adam, "Öncelikli hedefimiz çeyrek finale kalmak. Ligde de Başakşehir'in yıllardır süre gelen alışkanlığı var. Bununla beraber şampiyonlukla taçlandırdığı senesi oldu. En üstte kalmak için büyük takımlarla yarışacağız. Onlara kendi oyun gücümüzle mücadele edeceğimizi göstermeye devam edeceğiz. Ligde de konumumuz gayet iyi. Pazartesi günü (Atakaş Hatayspor) zorlu bir maçımız var. Her maç zor. Hedefimiz her maçı kazanmak için oynamak. Şu an bunun keyfini çıkartacağız. Pazartesi bizi zorlu bir maç bekliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Emre Belözoğlu'ndan son 16 yorumu: "Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum"
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