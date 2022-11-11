‘Yabancı hakem katkı sağlamaz’

MHK Danışmanı Hugh Dallas, son günlerde ortaya atılan ‘yabancı hakem’ tartışmasının Türk futboluna fayda getirmeyeceği iddiasında bulundu
Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas, son haftalarda gündemden düşmeyen yabancı hakem tartışmalarına noktayı koydu. TRT Spor'a konuşan 65 yaşındaki isim, yabancı hakemlerin, Türkiye'deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamayacağını belirtti. Dallas, "Bana İskoçya'da hakemlik yaparken şu soruldu: Bir İngiliz ile değişime gitmekister misin? Ve İngiliz bir hakemde İskoçya'ya gelip Rangersgibi takımların maçlarına çıkardı.Ben hayır dedim. Türkiye'deki hakemler,Türkiye'deki derbi maçlarını yönetmekister. O atmosferi, o motivasyonu elbette isterler. Çünkü yabancı bir hakem uçup geldiğinde buraya, birden bire bu atmosferin içerisinde yer aldığındaki inanılmaz sıcak, tutkulu bir atmosfer, belki böyle bir atmosferde hakemlik yapmaya alışkın olmayabilir" diye konuştu.