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Giriş Tarihi: 12.11.2022 23:10 Son Güncelleme: 12.11.2022 23:16

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 7-0’la tarihe geçti! Başakşehir’i yıkan Okan Buruk antrenörlük kariyerinin rekorunu kırdı…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 7-0’la tarihe geçti! Başakşehir’i yıkan Okan Buruk antrenörlük kariyerinin rekorunu kırdı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 7-0 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı. Bu sonuçla ligde puanını 27’ye yükselterek lider Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2’ye düşüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, kariyer rekorunu kırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti.

Etkili ataklar gerçekleştiren konuk takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan, 45+4. dakikada ise Youssuf Ndayishimiye'nin kendi kalesine golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı.

Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

"Cimbom" 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

OKAN BURUK'UN EN FARKLI GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 7-0’la tarihe geçti! Başakşehir’i yıkan Okan Buruk antrenörlük kariyerinin rekorunu kırdı…
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