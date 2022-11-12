Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 7-0’la tarihe geçti! Başakşehir’i yıkan Okan Buruk antrenörlük kariyerinin rekorunu kırdı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti.
Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı.
Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
"Cimbom" 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
OKAN BURUK'UN EN FARKLI GALİBİYETİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.
Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.