Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Van Aanholt ve Haris Seferovic mevkilerinde üçüncü alternatif konumuna düştü. Hollandalı yıldızın yerine sol bekte Emre Taşdemir ya da Kazımcan tercih ediliyor. Seferovic de forma rekabetinde Icardi ve yedeği Gomis'in gerisinde yer alıyor.

HENÜZ TEKLİF YOK

Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde iki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır. Ancak şu anda gelen bir teklif yok. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Van Aanholt'un vergilerle birlikte 5 milyon Euro'ya yaklaşan maliyeti el yakıyor. Kiralık gelen Seferovic'in yarım sezonluk ücreti 1.2 milyon Euro.