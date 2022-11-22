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Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:59 Son Güncelleme: 22.11.2022 15:07

Messi'li Arjantin ilk maçta dağıldı! Suudi Arabistan'dan tarihi geri dönüş, 48 yıl sonra bir ilk...

Messi’li Arjantin ilk maçta dağıldı! Suudi Arabistan’dan tarihi geri dönüş, 48 yıl sonra bir ilk...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, C Grubu'ndaki maçlarla devam etti. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Arjantin'de Lautaro Martinez (2) ve Lionel Messi'nin 1 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Suudi Arabistan 5 dakikada attığı 2 golle öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Arjantin, ilk maçta aldığı skorla büyük bir şok yaşadı. İşte tüm detaylar...

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda, turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Arjantin mücadelenin ilk yarısını önde tamamlarken, Arjantin'de ilk yarıda Lautaro Martinez (2) ve Lionel Messi'nin 1 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelede kazanan taraf, müthiş bir geri dönüş sonrası 2-1'lik skorla Suudi Arabistan oldu ve Arjantin'e büyük bir şok yaşattı.

Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (İkinci yarı oynanıyor)

10' Lionel Messi
48' Al-Shehri
53' Salem Al-Dawsari

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Martinez
Suudi Arabistan: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Shahrani - Al-Buraikan, Kanno, Al-Malki, Al-Dawsari - Al-Faraj - Al-Shehri

KATAR'DA MESSİ COŞKUSU
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu. Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti. Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.

Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı. Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.

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Messi'li Arjantin ilk maçta dağıldı! Suudi Arabistan'dan tarihi geri dönüş, 48 yıl sonra bir ilk...
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