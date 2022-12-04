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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:10 Son Güncelleme: 4.12.2022 14:36

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü İspanyol ekibi Atletico Madrid'e gitmeye hazırlanıyor. Leicester City ile sözleşme uzatmadığı için forma verilmeyen Çağlar Söyüncü, İspanyol devine imza atıyor. 26 yaşındaki futbolcu Bossman kurallarına göre sahip olduğu hakkını Ocak ayında kullanacak ve gelecek sezon İspanya Ligi'nin yolunu tutacak.

2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer olan milli futbolcu, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti. Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor. Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu. Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak.

Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir. Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak. 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak. 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardı
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