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Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:06

Napoli çabukluk ve hücum çalıştı

DHA
Napoli çabukluk ve hücum çalıştı

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Napoli, hazırlıklarını sürdürdü. Serie A'da lider konumda olan Napoli'de hedef sezonu şampiyon tamamlamak.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık kampı için Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'ya gelen İtalya Serie A lideri Napoli, sabah saatlerinde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından iki gruba ayrılan mavi-beyazlı ekip, hücum organizasyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildiği öğrenildi.
İtalyan ekipte teknik direktör Luciano Spalletti ve bir futbolcu, İngiliz ekibi Crystal Palace ile yapacakları hazırlık maçı öncesinde bugün saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak.

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Napoli çabukluk ve hücum çalıştı
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