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Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:54

Ali Akman, bekleneni veremiyor

İHA
Ali Akman, bekleneni veremiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe sezon başında Ali Akman'ı kadrosuna katmıştı. Göztepe'de 11 maça çıkan 20 yaşındaki genç oyuncu beklenen performansı gösteremedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında forvet bölgesine takviye olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı 1 yıllığına kadrosuna katarak yapmıştı. 20 yaşındaki oyuncu gerek sakatlıklar olsun gerekse formsuzluğundan dolayı sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamadı. Akman, bu sezon Göztepe formasıyla birisi Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı, gol ve asist katkısı veremedi. Genç oyuncu bu süreçte 4 maça ilk 11'de başlarken 7 maça da sonradan dahil oldu. Böylece genç oyuncu toplam 353 dakika süre almış oldu.


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Ali Akman, bekleneni veremiyor
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