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Giriş Tarihi: 18.12.2022 17:53 Son Güncelleme: 18.12.2022 17:53

Katar'da görkemli kapanış töreni! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son saatler...

AA
Katar’da görkemli kapanış töreni! 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son saatler...

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Ev sahibi ülke, Fransa-Arjantin finali öncesi görkemli bir kapanış törenine imza attı. İşte tüm detaylar...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi.

28 gün süren 63 maçlık maratonun ardından Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final mücadelesi öncesinde, Lusail Stadı'nda resmi kapanış töreni gerçekleştirildi.

88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.

"Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu. Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.

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Katar'da görkemli kapanış töreni! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son saatler...
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