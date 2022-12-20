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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Maradona gibi ölümsüz

Maradona gibi ölümsüz
Arjantin'in başarısına dünya basını şapka çıkardı. Başrolde Tangocular'ın kaptanı Messi vardı. Fransız Liberation kaçan şampiyonluğa yanarken, golleriyle maça damga vuran Messi ile Mbappe'yi kapak yapıp 'Efsaneler' başlığını attı. İtalyan Corriere dello Sport, Doha'da oynanan maç ve Arjantin'in efsanesi Maradona'ya atıfta bulunup iki kelimeyi birleştirdi ve Messi için 'Maradoha' yorumunda bulundu.



İngiliz The Sun, Maradona'nın 1986 yılında İngiltere'ye elle attığı ve 'Tanrının eli' olarak anılan golü unutmadı. Messi'nin kupalı resmine 'Tanrının ellerinde' başlığını attı. Alman Kicker dergisi "Messi'nin taç giymesi" başlığıyla haberi verdi. Bild, "Messias" (Mesih) yorumunda bulundu. Portekiz gazetesi A Bola ise, Messi'nin de artık Arjantin'in hayatta olmayan yıldızı Maradona gibi ölümsüz olduğunu manşete taşıdı.

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