Arjantin'in başarısına dünya basını şapka çıkardı. Başrolde Tangocular'ın kaptanı Messi vardı.kaçan şampiyonluğa yanarken, golleriyle maça damga vuran Messi ile Mbappe'yi kapak yapıp 'Efsaneler' başlığını attı.Doha'da oynanan maç ve Arjantin'in efsanesi Maradona'ya atıfta bulunup iki kelimeyi birleştirdi ve Messi için 'Maradoha' yorumunda bulundu.Maradona'nın 1986 yılında İngiltere'ye elle attığı ve 'Tanrının eli' olarak anılan golü unutmadı. Messi'nin kupalı resmine 'Tanrının ellerinde' başlığını attı.dergisi "Messi'nin taç giymesi" başlığıyla haberi verdi. Bild, "Messias" (Mesih) yorumunda bulundu.ise, Messi'nin de artık Arjantin'in hayatta olmayan yıldızı Maradona gibi ölümsüz olduğunu manşete taşıdı.