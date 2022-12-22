Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:26

Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı

AA
Kulüplerin Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine dair yönetmelik yayımlandı

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20'nci maddesinin 5'inci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamaları muafiyetlerinin düzenlendiği belirtildi.

Yönetmeliğe göre, spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, kanundaki sınırlamalardan muaf tutulacak.

Satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi'nde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınacak.

Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde, genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanacak.

Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde, ilgililer 7405 sayılı kanunda belirtilen yaptırımlara maruz kalacak.

Spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195'inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilere borç veremeyecek veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamayacak, sorumluluk yüklenemeyecek ve borçlarını devralamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkili olacak.

Spor kulübü ile spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine kanuna aykırı fiilleri nedeniyle hapis ya da para cezası verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı için açıklama yapacak!
Asgari ücret 2023 SON DAKİKA açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Brüt-net asgari ücret ne kadar?
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması!
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
MEMUR ZAMMINA GÜNLER KALDI || Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA