Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor yöneticileri Türkiye Kupası kuralarını değerlendirdi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerinde rakipleri belli olan Beşiktaş, Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yöneticileri, kurayı değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Corendon Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, MKE Ankaragücü ile eşleşen Beşiktaş'ın asbaşkan Emre Kocadağ ve Fenerbahçe ile eşleşen Çaykur Rizespor'un başkan vekili Kemal Memişoğlu, kurayla ilgili yorum yaptı.

Öztürk: "Bir tane 100. yıl var"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün Ankara Keçiörengücü ile keyifli bir maç yapıp tur atladıklarını hatırlatarak, "Bugün kurada Corendron Alanyaspor bizi çekti, biz onları değil. Kura sistemi sebebiyle maç Alanya'da oynanacak." ifadelerini kullandı.

Keyifli bir maç olmasını umduklarını dile getiren Öztürk, "Bundan sonra son 8'e ve sonuçta da şampiyonluk kupasına Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Bir tane 100. yıl var. Biz 100. yılda hem Süper Kupa'yı hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kocadağ: "Kupayı önemsiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası'nın, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle çok önemli bir hal aldığını belirterek, "Kupayı müzemizde düşünmek, önceliklerimizden biri. Şanlıurfaspor ile çok güzel bir maç oynadık. Zorlu olmasına rağmen kazandık ve tur atladık. İnşallah MKE Ankaragücü deplasmanında da tur atlamak istiyoruz. Kupayı önemsiyoruz, almak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Daha önce MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında yapılan lig maçında istenmeyen olaylar çıktığı hatırlatılan Kocadağ, şu yanıtı verdi:

"O dönem istenmeyen olayların çıktığı ve bizi üzen bir karşılaşmaydı. O dönem için federasyon gerekli cezaları verdi. Ne kadar az verdi, ne kadar çok verdi tartışmasını o zaman yaptık. Daha sonra Göztepe-Altay maçında yaşananlara baktık. Verilen cezalar olayın tekrar yaşanmasının önüne geçiyor mu geçmiyor mu? Bu da tartışma konusu. Bizim bir endişemiz yok. Türkiye'nin en eski, en büyük camialarından birisi Beşiktaş. Türkiye'nin her bir köşesi de bizim için endişe verici olmaz. Türkiye'nin her şehrine mal olmuş bir takım Beşiktaş. Bizi dostluk çerçevesinde karşılayacaklarına eminim. Öyle bir hissiyat ve güven var içimde. İnşallah dostluk çerçevesinde bir maç oynayacağız."

Memişoğlu: "Süper Lig kültürü olan bir takımız"

Çaykur Rizesporlu Kulübü Başkan Vekili Kemal Memişoğlu, hem Spor Toto 1. Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddialı olduklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin şu anda Süper Lig lideriyle eşleştik. Hayırlı olsun. 1. Lig'i temsilen renk katacağız, katmaya da devam edeceğiz. İnşallah iyi futbolla hak eden kazanır. Herkese hayır olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İyi futbol oynayan bir ekip olduklarını aktaran Memişoğlu, sözlerini, "İnşallah güzel, eğlenceli, zevkli bir maç oynayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten de mutlu olduk. Sonuçta Süper Lig kültürü olan bir takımız. İnşallah misafir olarak kaldığımız 1. Lig'den de bir an önce çıkmaya çalışıyoruz. Herkese başarılar diliyor, saygılar sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Büyükekşi: "Futbolumuzun en önemli markalarından biri"

Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan tüm takımları tebrik ettiğini ve son 16 eşleşmelerinde tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti.

"TFF olarak bizim için en önemli konu insan sağlığı." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçları izleyen taraftarlar, oyuncular, hakemler ve teknik ekiplerin sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Çarşamba günü yapılan Fatih Karagümrük-Uşakspor maçında rahatsızlık yaşayan 4. hakem Cansu Tiryaki'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karşılaşmayı durduran hakem Cihan Aydın'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından biri. En alttan en üst lige kadar bütün takımlar mücadele ediyor. Ayrıca alt liglerdeki oyuncular ile teknik ekiplerimiz, üst liglerdekilerle beraber önemli motivasyon sağlamış oluyor. Hedefimiz; kadınların, çocukların, gençlerin maçları beraber seyretmesi ve seyirci sayısının artması. Ziraat Türkiye Kupası bu amaca hizmet ediyor. Farklı coğrafyalarda futbolu damarlarında hisseden bir seyirci yapısına ulaşmak istiyoruz."

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Böyle bir yılda kupa ayrı bir anlam taşıyor. Bunun kulüplerimiz için çok büyük bir motivasyon olması lazım. Bir avantajı daha var; kupayı kazanan takım ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Maddi ve manevi önemli kazanımlar elde edilecek. Serüvende son 16'ya geldik. Önceki turlarda da birçok sürpriz sonuçla karşılaştık. TFF 2. Lig'den Teco Karacabey Belediyespor'u, TFF 1. Lig'den Çaykur Rizespor'u bu başarıları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca futbolseverin, fair-play ruhuyla geçecek maçların güzel anlara sahne olmasını dilediğini de aktaran Büyükekşi, "Seyircileri tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.