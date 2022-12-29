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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:21

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına İstanbul'da başladı

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına İstanbul’da başladı

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile 5 Ocak Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bordo-mavili takım, Giresunspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde öğle saatlerinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Fatih Karagümrük maçında oynayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maçla son buldu.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü Trabzon'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına İstanbul'da başladı
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