Manchester United-Bournemouth maçında şoke eden sakatlık: Van De Beek için yürekler ağza geldi

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u konuk etti. Manchester United sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Manchester United, 23. dakikada Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada Shaw'un attığı golle skor 2-0'a geldi. Mücadelede son sözü ise 86. dakikada Rashford söyledi. İngiliz yıldızın golüyle Manchester United sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

RONALDO GİTTİ, MANCHESTER UNITED KEDİNE GELDİ

Ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, kulüp ve Menajer Erik ten Hag hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Bu olaydan önce, Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla son maçına Villa Park'ta Aston Villa ile oynanan maçta çıkmıştı.

Portekizli yıldızın ilk 11'de olduğu mücadeleyi Manchester United 3-1 kaybetmişti. 6 Kasım 2022'de oynanan bu mücadeleden sonra Manchester United ligde dört maça çıktı ve dördünden de galibiyetle ayrılmayı başardı.

VAN DE BEEK KORKUTTU

Manchester United ile Bournemouth arasında oynanan mücadelenin 42 dakikasında, Donny van de Beek, Marcos Senesi ile bir ikili mücadele yaşadı.25 yaşındaki oyuncu sahadaki ilk müdahalenin ardından yürüyerek oyun alanını terk etti ve yerini Garnacho'ya bıraktı.

UZUN SÜRE OYNAYAMAYABİLİR

Donny van de Beek sahayı gözyaşları içerisinde yürüyerek terk etmesine rağmen, çapraz bağlarının kopmuş olabileceği ifade edildi. Hollandalı oyuncu böyle bir durumda uzun süre formasından uzak kalabilir.2020 yılında 39 milyon Euro karşılığında transfer edilen Van de Beek, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta görev yaptı. (Fanatik)