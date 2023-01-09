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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Tormena 8 milyon Euro

Tormena 8 milyon Euro

Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başladığı Brezilyalı stoper için Braga’nın istediği bonservis bedeli şoke etkisi yarattı

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ stoper katmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp, Braga'ya Vitor Tormena için 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak aldığı cevapla adeta şoke oldu. Portekizliler, 27 yaşındaki Brezilyalı stopere karşılık 8 milyon Euro talep etti. Beşiktaş yönetimi ise rakamı 500 bin Euro artırarak 3 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca Serdar Saatçı'nın sezon başı transferinden doğan 1.5 milyon Euro'luk bonservisinden kalan alacaklarını da pazarlık masasına dahil etti. Buna rağmen taraflar arasında ciddi rakamsal farklılıklar olduğu belirtildi. Kartal'ın listesinde Tormena dışında üç isim daha bulunuyor.

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Tormena 8 milyon Euro
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