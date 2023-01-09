Tormena 8 milyon Euro

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ stoper katmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp, Braga'ya Vitor Tormena için 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak aldığı cevapla adeta şoke oldu. Portekizliler, 27 yaşındaki Brezilyalı stopere karşılık 8 milyon Euro talep etti.Buna rağmen taraflar arasında ciddi rakamsal farklılıklar olduğu belirtildi. Kartal'ın listesinde Tormena dışında üç isim daha bulunuyor.