Tormena 8 milyon Euro

Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başladığı Brezilyalı stoper için Braga’nın istediği bonservis bedeli şoke etkisi yarattı
Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ stoper katmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp, Braga'ya Vitor Tormena için 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak aldığı cevapla adeta şoke oldu. Portekizliler, 27 yaşındaki Brezilyalı stopere karşılık 8 milyon Euro talep etti. Beşiktaş yönetimi ise rakamı500 bin Euro artırarak 3 milyonEuro'ya çıkardı. Ayrıca SerdarSaatçı'nın sezon başı transferindendoğan 1.5 milyon Euro'luk bonservisindenkalan alacaklarınıda pazarlık masasına dahiletti. Buna rağmen taraflar arasında ciddi rakamsal farklılıklar olduğu belirtildi. Kartal'ın listesinde Tormena dışında üç isim daha bulunuyor.