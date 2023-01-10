Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro ıcardi’nin azabı!

Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanan İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan Arjantinli yıldız için acele etmeyen teknik heyet, kulüp doktoru Yener İnce'den oyuncunun durumuyla ilgili sürekli bilgi aldı. Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki ismin derbideki süresi de sakatlık riski düşünülerek hesaplandı. İlk 11'de çıkıp kendisini 90 dakika zorlaması halinde en az bir buçuk ay sakatlanma ihtimali olan golcü futbolcu son 15 dakikaya saklandı. Uzatmalarla birlikte 25 dakika oynayan İcardi bu kısa süreye 1 gol-1 asistlik performans sığdırırken bu performansı yabancı basında da büyük yankı buldu. İtalyan Tutto Mercato, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti" derken Fransız L'Equipe, "İcardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 90+10'da attığı klas golle skoru belirledi: 3-0" ifadelerini kullandı. Arjantin medyasında ise yıldız futbolcu göklerdeydi. "İcardi'nin gazabı" başlığı ile verilen haberde "Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" ifadeleriyle Tangocu'nun performansına yapılan en çarpıcı yorum oldu.