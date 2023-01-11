Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst’un ayrılık ihtimaline karşı golcü arayan Kartal'ın B planı hazır! Carlos Vinicius'u listeye aldı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:10 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst’un ayrılık ihtimaline karşı golcü arayan Kartal'ın B planı hazır! Carlos Vinicius'u listeye aldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst’un ayrılık ihtimaline karşı golcü arayan Kartal’ın B planı hazır! Carlos Vinicius’u listeye aldı

Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Vincent Aboubakar ile de görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen Carlos Vinicius’u B planı olarak belirledi.

Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.

Hollandalı golcünün Ada'ya gitme ihtimali nedeniyle golcü arayışları hız kazandı. Eski yıldızı Vincent Abobukar ile görüşmelerini sürdüren Kartal'ın B planı da hazır.

RONDON'UN DA İSMİ GEÇİYOR
Siyah-Beyazlılar Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u listesine ekledi. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Carlos Vinicius, takımında bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamadı. Ligde sadece 10 maçta görev alan Vinicius'un golü bulunmuyor. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Venezuela'lı yıldız golcü Salomon Rondon'la da ilgilendiği iddia edildi. 16 Aralık'tan beri kulüpsüz olan Rondon, kariyerinde 165 gole imza attı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Fulham forması giyen Brezilyalı Carlos Vinicius'un takımı ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. (Takvim)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst’un ayrılık ihtimaline karşı golcü arayan Kartal'ın B planı hazır! Carlos Vinicius'u listeye aldı
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