İlhan Palut: 3 puanlarla tanışmak istiyoruz

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve başarılı futbolcu Ahmet Oğuz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyerek sözlerine başlayan Palut, "Tabii ki hem kağıt üzerinde zor bir karşılaşma hem de sahada bence büyük bir mücadeleye sahne olacak bir maç. Oğulcan Ülgün biliyorsunuz, geçen hafta sarı kat gördü ve cezalı duruma düştü. Ibrahim Sehic de hala takımla çalışmalara bir şekilde başlayamadı. Gün gün takibini yapıyoruz ama şu anda durumu, bugün bir maç olsa oynayacak gibi değil. Onun dışında ligdeki genel pozisyonumuza baktığımız zaman evet belki zor yenilen bir takımız, bir açıdan böyle değerlendirebiliriz ama bir taraftan da kazanmakta da zorlanan bir takımız. Her maç sahaya kazanmak için çıkıyoruz ama bazen olmuyor. Yine kendi sahamızda iyi bir futbol, mücadele ve inşallah güzel bir sonuç için maça çıkacağız. O yönde de bugün taktik bir antrenmanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



"3 PUANLI SİSTEMDE GALİBİYETLER SON DERECE ÖNEMLİ"

Takım savunmasında yaşadıkları sorunlara değinen başarılı çalıştırıcı, "Konsantrasyon derecemizi yukarı çekmemiz lazım. Ne kadar takım savunması da olsa kalemizin önünde oluyor goller ve burada bireysel performanslarımızı yukarı çekmemiz lazım. Hafta boyunca bunun çalışmalarını yaptık. Bugün de bir savunma çalışması yapacağız yine. Bir şekilde bunu hem çalışarak hem de konsantrasyon seviyemizi yükselterek bunu çözümleyeceğiz. Puansal anlamdaki periyodun çok olumlu bir şekilde sürdüğünü söyleyemem. Kimi maçlarda galibiyete yakın taraf bizdik ama olmadı. 3 puanlı sistemde galibiyetler son derece önemli. 2, 3 tane yakalanacak bir galibiyet serisi bizi daha istediğimiz yerlere getirecek. Kazanmak istiyoruz, 3 puanlarla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



AHMET OĞUZ: "KENDİ SAHAMIZDA OYNUYORUZ, KAZANMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçının zor olacağını aktaran Ahmet Oğuz da, "Biz kişilerden bağımsız, kendimiz ne yapacağız, takım olarak ne verebileceğiz, bunu düşünüyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Evet yenilmiyoruz 7 haftadır ama galip de gelemiyoruz. Artık bunu kırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bizi yalnız bırakmayarak stada gelir. Biz de onlara bir hediye vermiş oluruz" şeklinde konuştu.

İlk 6 hafta gol yemediklerini hatırlatan Oğuz, "Tek gollü skorlar da olsa kazanıyorduk. Güzel bir defans örneği gösteriyorduk. Şu an neden böyle, bir türlü çözemiyoruz. Bir de gelen topların hepsi gol oluyor. İster istemez demoralize oluyoruz. Ama toparlanacağımıza inanıyoruz. Çünkü daha önümüzde çok maç var. Bunun her türlü telafisini yaparız" diye konuştu.