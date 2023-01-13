Messi için çıldırdılar: 300 milyon dolar!

Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Suudi Arabistan'ın bu kez Lionel Messi için dudak uçuklatan bir rakam sunacağı iddia edildi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal, Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız isme teklif yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki süper stara senelik 300 milyon dolardan (6 milyar 84 milyon TL) fazla bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı. Rakamın reddedilmesinin oldukça zor olduğunun altı çizildi. Messi'nin, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.