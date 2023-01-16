Trabzonspor’da Edin Visca donuyor, planlar değişiyor

Karagümrük maçında köprücük kemiği kırılan ve sahalara dönüşünün mart ayını bulacağı belirtilen Visca'nın sözleşmesinin dondurulması Trabzonspor'un elini rahatlatacak. Brezilyalı sağ bek Peres'in oynamaya devam etmesi için artık takımdan kimsenin gitmesi gerekmeyecek.
Oyuncunun lisansı aktif edilirken, ara dönemde takımdan gideceği seslendirilen Larsen'in de kalma ihtimali arttı. Danimarkalı oyuncunun iki kanatta da oynaması, teknik heyetin elini güçlendirecek.
DJANINY İÇİN KALMA İHTİMALİ
Bu arada Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Semedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 10 maçlık ara sonrası Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Djaniny'nin kalma ihtimali biraz daha arttı.
Trabzonspor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun gitme ihtimalini düşürdü. Ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda yüksek bir bonservis bedelinin gelmesinin bu düşünceyi değiştirebileceği belirtildi.