Son dakika haberi: Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'tan ilk açıklama geldi! "Emre Belözoğlu..."

Spor Toto Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan ve son olarak Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.

Ayrılık kararını Konyaspor yönetiminin aldığı ve genç teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği öğrenildi. Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi olan, sezon sonunda 68 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut'un yükselişi dikkat çekmişti.

81 MAÇTA 36 GALİBİYET

İlhan Palut, Konyaspor'un başında 81 maça çıktı. Bu süreçte 36 galibiyet alırken 25 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Konyaspor, 46 yaşındaki teknik adam döneminde oynadığı karşılaşmalarda 130 gol atarken, 96 gol yedi.

Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör İlhan Palut, sessizliğini bozdu.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Konyaspor yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun'' dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. DHA'ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım'' diye konuştu.

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

'''İlhan Palut, Emre Belözoğlu'na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu'na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır.''

RIZA ÇALIMBAY DA GÖNDERİLMİŞTİ

Konyaspor'da 13 Kasım 2018 tarihinde de teknik direktör Rıza Çalımbay'a, 'Şehir uyuşmazlığı var' diyerek görevine son verilmişti. Çalımbay, takımdan ayrıldıktan sonra DHA'ya, ''Ben dün İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da 'Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var' dediler. Benim başarım ortadadır. Daha önce çalıştırdığım çoğu takımı bulunduğu noktadan alıp, en üst seviyeye getirdim" şeklinde açıklama yapmıştı.

81 MAÇTA 36 GALİBİYET, 25 BERABERLİK

İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmıştı.

STANOJEVIC İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME



Yeşil-beyazlı yönetim son olarak Sırp ekibi Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'le anlaştı. 49 yaşındaki Stanojevic, Partizan'la 3 kupa kazanmış ve son döneminde çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturarak başarılı bir grafik çizdi. Stanojevic, yarın şehre gelecek ve Konyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.