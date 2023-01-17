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Giriş Tarihi: 17.1.2023 12:18

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeniden Gianluca Lapadula için harekete geçti! Trabzonspor'un sezon başında teklif götürdüğü...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeniden Gianluca Lapadula için harekete geçti! Trabzonspor’un sezon başında teklif götürdüğü...

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katmak istediği Lapadula için yeniden harekete geçti. Cagliari forması giyen golcü için önümüzdeki günlerde teklif yapılacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Lapadula için yeniden harekete geçti.

TEKLİF YAPILACAK
Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Fakat Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu. Bordo-Mavililer, tecrübeli futbolcu için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'in haziran ayında sona eriyor.

PERFORMANSI ÇOK İYİ
Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Perulu golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta
7 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO
Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezonluk Slovenya ekibi Gorica macerası yaşadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi. (sporx.com)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeniden Gianluca Lapadula için harekete geçti! Trabzonspor'un sezon başında teklif götürdüğü...
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