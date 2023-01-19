Ankara Keçiörengücü’nde hedef Süper Lig’e çıkmak

Cingöz, yaptığı açıklamada, takımın bu sezon lige iyi başladığını belirterek, "Ligde oynanan 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle toplam 33 puana sahibiz. Şu anki puan durumumuz gayet iyi. İnşallah bunu daha yukarı taşıyıp kulübümüzü, taraftarlarımızı mutlu etmek adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

"YENİ TRANSFERLERİMİZ VAR, 3-4 OYUNCU ALDIK"

Ahmet Cingöz, çok kıymetli bir kulüpte önemli oyuncularla çalıştığı için gururlu olduğunu kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nde daha önce sportif direktör olarak çalıştığını hatırlatan Cingöz, "Daha önce burada çalıştığım için oyuncu grubuna hakimim. Yeni transferlerimiz var, 3-4 oyuncu aldık. Denemekte olduğumuz oyuncularımız var. Onların adaptasyon süreçlerini geçirmeleri ve takıma faydalı olmaları için çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE HAYALLE KALMIYOR"

Ahmet Cingöz, ligin 21. haftasında Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını belirterek, "Bu maçı da kazanarak Süper Lig yarışında iddialı bir takım olduğumuzu ispat etmek istiyoruz." dedi.

Keçiören'in Türkiye'nin en büyük genç potansiyeline sahip ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken Cingöz, "Zaman zaman tribünlerimiz dolu oluyor. Ancak yetersiz. Tribünlerimizin sürekli dolu olması gerekiyor. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer taraftarlarımızı da en azından iç maçlarda tribünlere, bizleri desteklemeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig hayali olduğunu anlatan Cingöz, şunları kaydetti: "Daha önce de çok önemli camialarda çalıştım. Herkesin hayalleri var. Benimde Süper Lig'de bir takım çalıştırmak, başarılı olmak hayalim. Ankara Keçiörengücü ile bunu gerçekleştirmek istiyorum. Tabi bunun için kişinin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Takıma, oyuncu grubuna hakim olması gerekiyor. Sadece hayalle kalmıyor. Bende kendini sürekli, geliştiren bu anlamda gerekeni yapan bir hocayım. Önemli olan bulunduğunuz yere faydanızın olması. Önceliğimiz buraya faydalı olmak. İkinci yarılar genelde çok zor olur. Ama biz de iddialı bir takımız. Daha çok çalışıp daha iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah yönetim ve taraftarımızı mutlu etmek için ikinci yarı elimizden geleni her şeyi yapacağız."