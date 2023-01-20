Adana Demirspor, sahasında Giresunspor’a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçta Yasin Kol düdük çaldı. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Konuk ekip, 13. dakikada Bajic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Alexis Perez, yaptığı faulde son adam olduğu gerekçesiyle oyundan ihraç edildi.

Maçın 84. dakikasında Badou N'Diaye takımına eşitliği getirdi ve skoru belirledi: 1-1. Maçın 90+10. dakikasında Adana Demirspor'a da kırmızı kart çıktı. Yusuf Sarı, rakibine müdahalesinin ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan Adana Demirspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 21 puana ulaşan Bitexen Giresunspor ise 11. basamakta konumlandı.