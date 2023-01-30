Galatasaray kadrosunda gelecek hesabı yapıyor! Victor Nelsson, Sacha Boey...

Transferde çalışmalarını son hız sürdüren Galatasaray yönetimi, planlarını sadece bu yıl için değil, gelecek sezon için de yapıyor. Sacha Boey'e Portekiz'den Sporting'in ardından Fransa'dan Lyon talip oldu. Alman kulüplerinin takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar, sezon sonunu bekleme kararı aldı. Fransız sağ beke 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen yönetim, şampiyonluk yolunda iskelet kadroyu korumak istiyor. Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a da sezon sonunda cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



MERT İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Sacha Boey ve Nelsson'a mayıs ayını düşünerek şimdiden alternatif aramaya başlayan Galatasaray, bu yüzden Kaan Ayhan transferini bitirdi. Stoper ve sağ bek oynayabilen Kaan, teknik direktör Okan Buruk'un istediği isimlerin başında geliyordu. Kaan'dan sonra Mert Müldür'ü de isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Sassuolo ile pazarlık halinde. Transferin son gününe kadar sol beke ilaç olacak Mert için şartlar zorlanacak.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunduğu Mert Müldür için İtalya cephesinden açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, Aslan'ın hamlesini doğrulayarak, "Galatasaray, Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada milli futbolcu dün Sassuolo'nun Milan ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.



2 MAÇTA 52 DAKİKA

Sassuolo'da bu sezon biri Serie A, biri İtalya Kupası olmak üzere sadece 2 maçta 52 dakika forma şansı bulan Mert Müldür, gol ya da asist üretemedi.



REKORLARI PARÇALIYOR

Okan Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor… Sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra ekim, kasım, aralık ve ocak ayında oynadığı tüm maçları kazanarak, lig ve kupada 13 maçlık seri yakaladı. Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'in ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Cimbom, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Aslan, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı.

KAAN AYHAN ÇARŞAMBA GÜNÜ KADRODA

G.Saray'ın Sassuolo ile anlaşarak önceki gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan milli stoperin, çarşamba günü oynanacak Ümraniyespor maçında kadroda olması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 400 bin Euro kiralama bedeli verilecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek. Yarım sezon için 600 bin Euro olacak olan Kaan, sonraki 3 sezon ise ilk sene 1 milyon Euro, ikinci yıl 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü sene 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.



GÜNÜN SORUSU

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Bu transfer için ne düşünüyorsunuz?



BÜLENT TİMURLENK

G.Saray'ın jokeri olacak

Galatasaray transfer dönemine sol bek arayışıyla girdi. Patrick van Aanholt gidici. Kazımcan, Dubois ve Emre'den Uğur Çiftçi'nin bir fazlası yok. Sarıkırmızlılarda Buruk'un takımının asıl ihtiyacı bir stoper. Çünkü Ross sakat ve elinizde 3 stoper var. Gelecek sezon yabancı kuralının ne olacağını şu anda bilmiyoruz. Kaan Ayhan, bardağın dolu tarafında milli bir oyuncu, boş tarafında ise Sassuolo'da bir mevkiinin esas adamı olamayıp birden fazla mevkii yedekleyen bir joker olması. Bu rolü Galatasaray'da devam edecek gibi görünüyor. Asıl adam olup olmayacağını ise sergileyeceği performansla gösterecek. Bu yönüyle baktığımızda Galatasaray için doğru, yararlı olacak bir transfer yorumunu yapabiliriz.



ALİ GÜLTİKEN

Çok değerli bir transfer

Alternatif olması açısından önemli bir transfer hamlesi yaptı Galatasaray yönetimi. Çünkü Türk oyuncu statüsünde üst seviye oynayabilecek futbolcuların sayısını her takım artırmak istiyor. Kaan Ayhan, bu noktada değerli bir isim. Milli Takım performanslarını zaten yakından biliyoruz. Birçok bölgede görev yapabiliyor. Sağ bek, stoper ve orta sahanın merkezi gibi pozisyonlarda iyi oynayabilen bir futbolcu. Teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacaktır. Kesinlikle takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her transfer döneminde adı takımlarımızla anılıyordu. Hangi kulübe gelse aynı katkıyı yapabilecek bir oyuncu. Ama tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Hayırlısı olsun.



LEVENT TÜZEMEN

Buruk'un eli rahatlayacak

Kaan Ayhan, teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında da alınmasını istediği bir oyuncuydu. Hatta transferi konusunda bizzat Okan hoca devreye girmiş, Kaan ile görüşmüş ama Sassuolo'nun pahalı bonservis engelini yönetim aşamamıştı. Galatasaray'da Okan hoca, kadroyu yaparken önce 3 yerliyi yazıyor, sonra yabancıları belirliyor. Kaan Ayhan'ın gelişiyle birlikte Okan hocanın eli, yerli oyuncu konusunda rahatlayacak, yabancı oyuncuları daha etkili kullanacaktır. Kaan, stoper, sağ bek hatta ön libero oynayabilen bir oyuncu. Üstelik duran toplarda sıçrama yeteneğinden dolayı kafa vuruşlarında da çok etkili oluyor. Buna Paris'te Fransa'ya attığı golü örnek gösterebiliriz. Ayrıca Kaan'ın en önemli özelliği çabuk ve hızlı olması.