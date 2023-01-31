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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:36

Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor! Aliou Traore...

DHA
Göztepe’de transfer hareketliliği yaşanıyor! Aliou Traore...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transferde harekete geçti. Ara transfer döneminde Ngalina ve Hikmet Çiftçi'yi kadrosuna katan Göztepe, Aliou Traore transferi için harekete geçti.

Spor Toto 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Bandırmaspor galibiyetleriyle yeniden Play-Off yarışının içine giren Göztepe, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Ara dönemde golcüler Michee Ngalina ve Hikmet Çiftçi'yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone forması giyen orta saha Aliou Traore'yi de renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sezonun ilk yarısında hiçbir maçta görev almayan Fransız oyuncunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Traore, ardından Fransa'nın yolunu tutup Cean takımına gitti. Cean'ın ardından bu kez rotasını İtalya'ya çeviren Traore, Parma ve Frosinone'de görev aldı.

U19'A DENNIS GELDİ
Göztepe, U19 Takımı'na Nijeryalı Anthony Junior Dennis'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp lisansı çıkarılan 2004 doğumlu oyuncu, Bandırmaspor galibiyetinin ardından Göztepeli oyuncularla sevinç karelerinde yer aldı.

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Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor! Aliou Traore...
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