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Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:33

Joao Pedro'nun transferi belli oldu! Menajeri resmen açıkladı

Joao Pedro’nun transferi belli oldu! Menajeri resmen açıkladı

Joao Pedro'nun akıbeti netleşti. Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Joao Pedro'nun geleceği belli oldu. Dış başına açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri, Fenerbahçelilerin merakla beklediği sorunun yanıtını verdi.

Joao Pedro'nun akıbeti netleşti. Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Joao Pedro'nun geleceği belli oldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro için beklenen açıklama sonunda geldi. Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında çok ciddi bir sakatlık geçiren ve formasından uzak kalan Joao Pedro'nun takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine konuşan menajer, oyuncusunun geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı.

JOAO PEDRO FENERBAHÇE'DE KALIYOR
Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun menajeri konuştu. TMW Radio'nun mikrofonlarına konuşan Stefano Lombardi, "Joao Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı alındı." ifadelerini kullandı.

İtalyan golcü bu sezon Fenerbahçe'de 15 maçta görev aldı.

Pedro'nun sarı lacivertlilerde 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Fenerbahçe İtalyan ekibine Pedro için 4.68 milyon bonservis bedeli ödedi.

Pedro Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlık yüzünden formasına uzak kaldı.

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Joao Pedro'nun transferi belli oldu! Menajeri resmen açıkladı
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