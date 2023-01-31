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Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:26

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı için görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den bir bomba daha! Süper Lig’in yıldızı için görüşme...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Samet Akaydın, Oosterwolde, Emre Demir gibi oyuncularla anlaşmaya varan Fenerbahçe 4.bombasını patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yıldız ismi için girişimlerini hızlandırdı.

Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan, Emre Demir'i Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi geldi.

ONUR BULUT İÇİN GÖRÜŞME

Bright Osayi Sameul için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Vole'nin haberine göre Ali Koç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü.

Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği biliniyordu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı için görüşme...
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