Fenerbahçe Attila Szalai için kararını verdi! Oyuncu ile...

Spor Toto Süper Lİg ekiplerindenFenerbahçe'de yönetim, takımın yıldız stoperi Attila Szalai ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Spor x'in haberine göre Fenerbahçe, bir yandan dış transfere odaklanmışken diğer taraftan içeriye de yüzünü dönmüş durumda.

Sarı-lacivertliler, 2025 yılına kadar kontratı olan Attila Szalai'nin önüne yeni sözleşme koyacak ve mukavelesini uzatıp daha güçlü bir maaş teklifi götürecek. Sarı-lacivertliler böylece oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etmeyi planlıyor.

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta forma giydi. Macar stoper 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.