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Giriş Tarihi: 2.2.2023 09:19

Cremonese, Roma'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı

Cremonese, Roma’yı eleyerek İtalya Kupası’nda yarı finale çıktı

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda bu akşam iki maç oynandı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçta, sarı kırmızılı başkent ekibi, Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren ancak kupadaki performansıyla dikkati çeken Cremonese'yi ağırladı.

Konuk ekip, 28. dakikada Dessers'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda Cremonese, Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Roma, 90+4.dakikada Belotti ile skoru 2-1'e getirse de bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Cremonese, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Cremonese, kupanın son 16 turunda da Napoli'yi eleyerek, büyük bir sürprize imza atmıştı.

CREMONESE, YARI FİNALDE FIORENTİNA İLE EŞLEŞTİ

Günün diğer çeyrek final maçında, Fiorentina konuk ettiği Torino'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Müsabakada Fiorentina'nın gollerini, 65. dakikada Jovic ve 90. dakikada Ikone atarken, Torino'nun tek golünü ise 90+3. dakikada Karamoh kaydetti.

Çeyrek final turunun son müsabakasında Juventus, 2 Şubat Perşembe günü Lazio'yu kendi sahasında ağırlayacak.

Juventus-Lazio maçının galibi, yarı finalde Inter ile eşleşecek.

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Cremonese, Roma'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı
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