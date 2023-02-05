Trabzonspor’un Galatasaray planı belli oldu

Evinde fırtına gibi esen ancak deplasmanda kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, bugün Aslantepe'de bu şanssızlığını bitirmek ve G.Saray ile arasındaki puan farkını eritmek hedefinde. Bordo-mavililer, maça şu şekilde hazırlandı:
1- SAKATLAR İYİLEŞTİ
Antalya galibiyeti moral oldu. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin enerjisi yükseldi. Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Marc Bartra'nın durumlarının ciddi olmaması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı. Yedekler dahil tüm futbolcuların forma isteği tecrübeli hocayı zorlu maç öncesi memnun etti.
2- DETAYLI ANALİZ
Trabzonspor teknik heyeti, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Abdullah Avcı, son haftalardaki formasyonunda önemli bir değişikliğe giderek, gol yememeyi ön planda tutan, ancak yakalanan pozisyonları da değerlendirmeyi hedefleyen bir sistem ile sahada olacak.
3- ÖZEL ŞUT ÇALIŞMASI
Teknik ekibin, oyuncularından bol bol şut denemesi yapmasını istediği ve rakibi bu şekilde baskı altına almayı hedeflediği ifade edildi. Bu arada yoğun kar yağışı ihtimaline karşın tedbirler alındı. Özel giysiler de hazırda bulundurulacak.
4- KAZANILIRSA PRİM VAR
Yönetim, takımın üzerinde baskı oluşturmamak için ekstra bir prim uygulamasına girmeyecek. Ancak maç kazanılırsa soyunma odasında oyunculara bir jest yapabileceği belirtildi.
5- SAKİN KALIN UYARISI
Teknik ekip, maç içerisinde gerginlikler oluşabileceği gerekçesiyle oyunculara sakin kalmaları ve soğukkanlı olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Tecrübeli isimlerin daha fazla sorumluluk almaları da istendi.
İSKENDER GÜNEN - DİRENÇLİ ORTA SAHA ŞART
Geçen yılki performansından uzak bir Trabzonspor gerçeği var. Bir de kendi sahasındaki sonuçların bir türlü deplasmanlarda alınamaması. Dış saha yetersizliğinin en önemli nedeni; geçen sezonki saha içi yardımlaşmadan uzaklaşmaları. Ama bir başka gerçek var ki Abdullah Avcı geldikten sonra takım, büyük maçlarda kendi tarihine yakışır sonuçlar alıyor. Bugünkü karşılaşmada favori görünen taraf Galatasaray… Bu maç Trabzonspor'un üst sıralardaki konumunu da belirleyecek. Avcı'nın takım savunmasını öne çıkaran bir strateji ile sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dirençli bir orta saha ve de Galatasaray'ın kendi sahasındaki maçlarda savunmasının arkasına atılan toplarda sorunları düşünüldüğünde çabuk ve öne oynama becerisi olan oyunculara ilk 11'de şans vermeli.