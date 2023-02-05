Trabzonspor’un Galatasaray planı belli oldu

Evinde fırtına gibi esen ancak deplasmanda kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, bugün Aslantepe'de bu şanssızlığını bitirmek ve G.Saray ile arasındaki puan farkını eritmek hedefinde. Bordo-mavililer, maça şu şekilde hazırlandı:

1- SAKATLAR İYİLEŞTİ

Antalya galibiyeti moral oldu. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin enerjisi yükseldi. Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Marc Bartra'nın durumlarının ciddi olmaması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı. Yedekler dahil tüm futbolcuların forma isteği tecrübeli hocayı zorlu maç öncesi memnun etti.

2- DETAYLI ANALİZ

Trabzonspor teknik heyeti, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Abdullah Avcı, son haftalardaki formasyonunda önemli bir değişikliğe giderek, gol yememeyi ön planda tutan, ancak yakalanan pozisyonları da değerlendirmeyi hedefleyen bir sistem ile sahada olacak.