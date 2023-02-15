Bizi otel kurtardı

Hatay deplasmanında sürekli kaldıkları yerin dolu olmasından dolayı takım olarak başka bir otele gittiklerini belirten genç futbolcu, bu durumun hayatlarını kurtardığını ifade etti
Takım olarak depreme Hatay'da yakalanan ve büyük bir şok içine giren Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat,yaşadıklarını Almanya'nınönde gelen gazetelerindenBİLD'e anlattı. Deplasmanda sürekli kaldıkları otelin dolu olmasından dolayı başka bir otele geçtiklerini ve oranın yıkıldığını belirten gurbetçi kaleci, bu durumun hayatlarını kurtardığını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü:
YORGANIN ALTINA SAKLANDIM
"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdandaha kötü şeylerde olabilirdi. Cehennemdi.Otelin sallanmasıylauyandım vebir rüya olduğunu düşündüm.Ama sonra yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum."
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİK
ŞOKA girdiklerini ve takımdaki oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte otelden çıkmayı başardıklarını belirten 21 yaşındaki kaleci, "Özel bir uçakla İstanbul'ageri döndük. Havalimanına giderkenyıkılmış evler gördük. Tambir felaketti. Allah'aşükür zamanındaçıkmayı başardık" dedi.