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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Bizi otel kurtardı

Bizi otel kurtardı

Hatay deplasmanında sürekli kaldıkları yerin dolu olmasından dolayı takım olarak başka bir otele gittiklerini belirten genç futbolcu, bu durumun hayatlarını kurtardığını ifade etti

Takım olarak depreme Hatay'da yakalanan ve büyük bir şok içine giren Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, yaşadıklarını Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD'e anlattı. Deplasmanda sürekli kaldıkları otelin dolu olmasından dolayı başka bir otele geçtiklerini ve oranın yıkıldığını belirten gurbetçi kaleci, bu durumun hayatlarını kurtardığını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü:

YORGANIN ALTINA SAKLANDIM
"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi. Otelin sallanmasıyla uyandım ve bir rüya olduğunu düşündüm. Ama sonra yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum."

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİK
ŞOKA girdiklerini ve takımdaki oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte otelden çıkmayı başardıklarını belirten 21 yaşındaki kaleci, "Özel bir uçakla İstanbul'a geri döndük. Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir felaketti. Allah'a şükür zamanında çıkmayı başardık" dedi.

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