Bizi otel kurtardı

Takım olarak depreme Hatay'da yakalanan ve büyük bir şok içine giren Kasımpaşa'nın genç kalecisiDeplasmanda sürekli kaldıkları otelin dolu olmasından dolayı başka bir otele geçtiklerini ve oranın yıkıldığını belirten gurbetçi kaleci, bu durumun hayatlarını kurtardığını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık.Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum."ŞOKA girdiklerini ve takımdaki oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte otelden çıkmayı başardıklarını belirten 21 yaşındaki kaleci,dedi.