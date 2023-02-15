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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:04 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:13

Çaykur Rizespor Ogün Özçicek'i kiraladı

İHA
Çaykur Rizespor Ogün Özçicek’i kiraladı

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Ogün Özçicek'i kiraladı.

Yeşil-mavili ekip ligden çekilen Yeni Malatyaspor takımından 24 yaşında ki orta saha oyuncusu Ogün Özçicek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Özçicek'e hoş geldin diyerek, "1999 doğumlu orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ogün Özçiçek'e "Çaykur Rizespor Ailesine Hoş Geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeşil-Mavili ekibin yeni transferi Özçicek, "Öncelikle Çaykur Rizespor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım. Şu anda gerçekten duygularımı ifade edemiyorum. İnşallah Rabbim utandırmaz. Şu anda ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı çok üzgünüm. Enkaz altında vefat eden takım arkadaşımın ailesine sabır diliyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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Çaykur Rizespor Ogün Özçicek'i kiraladı
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