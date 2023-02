O detay ortaya çıktı! Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig, TFF tarafından 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlamak üzere ertelenmişti. Bu yüzden maçlar kayacağı için sezonu bitişi de Haziran ayını bulabilir.

GALATASARAY'DA ENDİŞE VAR

Kadroda özellikle Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica gibi oyuncuların kiralık sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek. Eğer liglerin bitişi Haziran ayını bulursa Galatasaray, Fenerbahçe'yle oynayacağı maçı Haziran içinde yapabilir. Bu durumda Mauro Icardi'nin derbide olmama ihtimali bulunuyor.

SON MAÇ DEV DERBİ

Normalde Galatasaray, Süper Lig'deki son maçını Hatayspor'la Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı. Ancak deprem sebebiyle bu iki takım ligden çekilince Fenerbahçe ve Galatasaray son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda oynayacak.

DAHA ÖNCE AYNISI ONYEKURU'DA OLDU

2019-2020 sezonunda pandemi çıkınca, ligler ertelenmişti. O sırada Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'yu takımı Monaco, ligler yeniden başlayacağı zaman sarı-kırmızılılarla olan kontratı bittiği için geri çağırmıştı.

"YAZILI MADDELER ÖNEMLİ"

Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer, durumu Fanatik'e değerlendirdi. Dinçer, "Sadece Galatasaray özelinde değil, ülkemizde bulunan tüm kulüplerdeki kiralık yabancı futbolcuların ve sözleşmelerinin ertelenen liglerin 31 Mayıs sonrası devam etmesi durumunda ne olacağı tartışma konusu. Ben bu konunun net olduğunu ve her bir futbolcunun geçici kulübü ile yapmış olduğu sözleşmesinde ve her iki kulüp arasında imzalanmış olunan kiralama sözleşmesinde yazılı maddelerin önemli rol oynayacağını ve her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"PSG, ICARDİ'Yİ ÇAĞIRABİLİR AMA..."

Mauro Icardi'nin durumunu yorumlayan Dinçer, "Örneğin, Mauro Icardi sezon başında Paris Saint Germain Kulübünden Galatasaray Kulübüne geçici olarak transfer oldu, yani kiralandı. Galatasaray ile Paris Saint Germain Kulübü ve Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşmede sözleşme bitiş tarihinin nasıl yazıldığı ve tanımladığı çok önemli. 'Sözleşme 31 Mayıs veya son resmi müsabakanın oynandığı tarihte sona erecektir' tarzında bir ibare veya madde varsa ilgili sözleşme liglerin ertelendiği periyodu kapsayacak ve son resmi müsabakaya kadar geçerliliğini koruyacaktır. Ancak, sözleşmede yalnızca ''31 Mayıs tarihinde sona erecektir'' ifadesi varsa ve her iki kulüp arasında başkaca herhangi bir anlaşma yoksa, Futbolcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla kendi kulübüne dönmek durumunda olacaktır. Bu nedenle, ülkemiz kulüplerine sezon başında geçici olarak transfer olmuş futbolcuların sözleşmelerinde sözleşme bitiş tarihinin nasıl yazıldığı ve tanımlandığı oldukça önem arz edecektir." ifadelerini kullandı.ıcardi derbide