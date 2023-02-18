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Giriş Tarihi: 18.2.2023 16:10

Altınordu, eski oyuncusu Hüsamettin Yener'i transfer etti

AA
Altınordu, eski oyuncusu Hüsamettin Yener’i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Göztepe'den ayrılan eski oyuncusu Hüsamettin Yener'le anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun'un da katıldığı törende Hüsamettin Yener'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüsamettin Yener, Altınordu'nun misyonu ve vizyonu gereği kendisine uyan bir kulüp olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Burada başarılı günlerim oldu. Tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum ama her şeyden önce ülkece kötü günler yaşadık. Bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orada olamasak da bizler de en az oradaki vatandaşlarımız kadar hissettik depremi. Birbirimize destek olarak bu kötü günleri atlatacağız. Altınordu'nun ligde hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Burada harika bir birliktelik var. Ligin ikinci yarısında çok çalışıp Altınordu'yu üst sıralara taşıyacağız. Burada harika bir takımdaşlık duygusu var, eski takım arkadaşlarımı yeniden gördüğüm için de ayrıca çok mutluyum. Burada güzel bir ortam var. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız."

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Altınordu, eski oyuncusu Hüsamettin Yener'i transfer etti
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