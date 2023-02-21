Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de hücum hattı genişledi
Giriş Tarihi: 21.2.2023 12:22

Göztepe'de hücum hattı genişledi

DHA
Göztepe’de hücum hattı genişledi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan ve forvetlerinden verim alamayan sarı-kırmızılılar 4 transferin 3'ünü hücuma yönelik oyunculardan yana gerçekleştirdi.

Göztepe İlk olarak ABD'nin Colorado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı.

Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti. Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'de hücum hattı ise kalabalıklaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Son dakika! Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de hücum hattı genişledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA