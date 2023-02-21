Göztepe’de hücum hattı genişledi

Göztepe İlk olarak ABD'nin Colorado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı.

Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti. Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'de hücum hattı ise kalabalıklaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak.